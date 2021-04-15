Регистрация препарата от COVID "МИР-19" ожидается к 2022 году

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Регистрация лекарства от коронавируса "МИР-19" возможна к концу года, сообщил в четверга глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Минимум это возможно к концу года", - сказала Скворцова, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Она отметила, что в среду было получено разрешение на вторую фазу клинических исследований этого препарата, поэтому она "начинается, займет как минимум несколько месяцев".

Скворцова сообщила, что эффективность препарата видна "на культуре тканей, высокая эффективность - на хомячках, но хомячки не люди, поэтому проводим клинические исследования".

11 апреля сообщалось, что ФМБА России получило патент на лекарство от коронавируса, которое можно вводить через нос или ингаляционно, а также опубликовало информацию о нем в европейском журнале Allergy.

"Роспатент выдал патент Государственному научному центру "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства на комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2", - говорилось в сообщении ФМБА в воскресенье.

Сейчас завершена первая фаза клинического исследования препарата, "доказавшая его безопасность и хорошую переносимость", отмечают в ФМБА. Начинается вторая фаза исследования препарата у пациентов с коронавирусом.

Препарат называется "МИР-19". Аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК, пояснили в ФМБА. Лекарство предназначено для профилактики или лечения коронавируса методом ингаляционного или интраназального введения. Патент выдан десяти авторам, в том числе главе ФМБА Веронике Скворцовой.

"МИР-19" безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно "выключает" копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции", - сказала ранее Скворцова.

Также в авторитетном европейском научном журнале Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI) Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology вышла статья научного коллектива Института иммунологии ФМБА России под руководством директора Мусы Хаитова про этот препарат.