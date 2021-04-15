Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 15.04В России 4 675 153+8 944В мире 138 259 845+817 025

Регистрация препарата от COVID "МИР-19" ожидается к 2022 году

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Регистрация лекарства от коронавируса "МИР-19" возможна к концу года, сообщил в четверга глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Минимум это возможно к концу года", - сказала Скворцова, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Она отметила, что в среду было получено разрешение на вторую фазу клинических исследований этого препарата, поэтому она "начинается, займет как минимум несколько месяцев".

Скворцова сообщила, что эффективность препарата видна "на культуре тканей, высокая эффективность - на хомячках, но хомячки не люди, поэтому проводим клинические исследования".

В РоссииФМБА до января начнет испытание на добровольцах "антидота" от COVIDФМБА до января начнет испытание на добровольцах "антидота" от COVIDЧитать подробнее

11 апреля сообщалось, что ФМБА России получило патент на лекарство от коронавируса, которое можно вводить через нос или ингаляционно, а также опубликовало информацию о нем в европейском журнале Allergy.

"Роспатент выдал патент Государственному научному центру "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства на комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2", - говорилось в сообщении ФМБА в воскресенье.

Сейчас завершена первая фаза клинического исследования препарата, "доказавшая его безопасность и хорошую переносимость", отмечают в ФМБА. Начинается вторая фаза исследования препарата у пациентов с коронавирусом.

Препарат называется "МИР-19". Аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК, пояснили в ФМБА. Лекарство предназначено для профилактики или лечения коронавируса методом ингаляционного или интраназального введения. Патент выдан десяти авторам, в том числе главе ФМБА Веронике Скворцовой.

"МИР-19" безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно "выключает" копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции", - сказала ранее Скворцова.

Также в авторитетном европейском научном журнале Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI) Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology вышла статья научного коллектива Института иммунологии ФМБА России под руководством директора Мусы Хаитова про этот препарат.

коронавирус ФМБА МИР-19

Новости по теме

Новости

Посла США вызвали в МИД РФ на "тяжелый разговор"

В Думе анонсировали зеркальный ответ на новые санкции США

Банкам США с 14 июня запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ

Путин раскритиковал абсурдные и унижающие людей нормы в соцсфере

Путин раскритиковал абсурдные и унижающие людей нормы в соцсфере

ФМБА в июле начнет клинические испытания вакцины от COVID-19

ФМБА в июле начнет клинические испытания вакцины от COVID-19

Во "Внуково" задержали россиянина при попытке ввезти мигрантов за взятку

Рэпер Гулиев получил четыре года колонии за ДТП на Остоженке

Рэпер Гулиев получил четыре года колонии за ДТП на Остоженке

Суд ужесточил "скопинскому маньяку" административный надзор

Российским космонавтам поднимут зарплаты на 50-70%

Российским космонавтам поднимут зарплаты на 50-70%

Кабмин распространит на Арктику программу "Дальневосточный гектар"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');