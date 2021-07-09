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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:06Заразились
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Глава ФМБА заявила об эффективности препарата "МИР-19" от всех штаммов коронавируса

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Лекарство от коронавируса "МИР-19", которое разрабатывают в Федеральном медико-биологическом агентстве, будет эффективно против любых штаммов, так как воздействует на наиболее устойчивые участки вируса, заявила через пресс-службу глава агентства Вероника Скворцова.

"Участки генома вируса, выбранные в качестве мишени для действия препарата, высоко консервативны, практически не подвергаются мутациям, в связи с чем остаются актуальными для любой из известных линий коронавируса, включая британскую и индийскую", - объяснила она.

МИР-19 является антидотом против коронавируса, его действие основано на хорошо изученном механизме интерференции РНК, объяснила пресс-служба ФМБА.

"Препарат с помощью активного компонента - малых интерферирующих РНК специфично разрушает конкретный участок генома вируса, отвечающий за его репликацию (способность к размножению)", - говорится в сообщении.

По словам разработчиков, в ходе экспериментов "МИР-19" позволил снизить концентрацию вируса у инфицированных животных в 10 тысяч раз. Первая фаза клинических испытаний на человеке была завершена в марте этого года и показала безопасность препарата.

Разработчики предполагают, что "МИР-19" будет максимально эффективен против коронавируса в первые двое-трое суток после заражения человека.

Сейчас лекарство проходит вторую фазу клинических испытаний в центрах ФМБА России в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, она должна завершиться в середине августа. Если эффективность препарата подтвердится, ФМБА подаст заявку на его регистрацию.

В апреле Вероника Скворцова говорила, что в первое время после регистрации "МИР-19" будет применяться только в больницах. Кроме того, в случае его высокой эффективности ФМБА планирует создать еще две формы препарата в виде спрея для постконтактной профилактики. Данное лекарство можно будет применять для того, чтобы не дать развиться заболеванию, если человек ранее контактировал с зараженным коронавирусом.

О разработке лекарства от коронавируса ФМБА сообщило в октябре 2020 года. Агентство разрабатывает и вакцину от COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 09 июля 2021 годаПандемия коронавируса
ФМБА Вероника Скворцова Коронавирус МИР-19 Москва Петербург

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