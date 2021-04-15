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В Думе анонсировали зеркальный ответ на новые санкции США

РФ, в частности, также вышлет 10 американских дипломатов, заявил депутат Алексей Чепа

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Россия зеркально ответит на новые санкции Соединенных Штатов Америки, заявил "Интерфаксу" зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Мы, естественно, вышлем также 10 сотрудников (дипмиссии США - ИФ), и, поверьте, у нас есть компании, к которым у нас есть реальные претензии по реальному вмешательству в наши внутренние дела, против которых будут приняты соответствующие, аналогичные действия", - сказал Чепа агентству в четверг.

По словам парламентария, таким образом, ответные санкции будут носить зеркальный характер - Россия будет вынуждена пойти на этот шаг, несмотря на то, что он "не улучшает международную обстановку".

"Естественно, русофобское лобби в Америке не останавливает свою машину", - отметил Чепа.

Ранее в четверг пресс-служба Белого дома сообщила, что вводит новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ за то, что они якобы осуществляли "направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства".

Кроме того, Соединенные Штаты решили выслать из страны десять сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне.

Алексей Чепа Госдума США

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