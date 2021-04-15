В Кремле осудили политику санкций США и пообещали действовать по принципу взаимности

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения американских СМИ о введении новых санкций США против России и предложил дождаться официальных решений Вашингтона, напомнив при этом, что Москва "осуждает любые санкционные устремления".

"Понятно, что дыма без огня не бывает, скорее всего, речь идет о каких-то уже "сливах" в американские газеты. Пока, конечно же, не будем ничего комментировать по газетным сообщениям. Все-таки дождемся, если будут какие-то конкретные решения объявлены от официального Вашингтона", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что позиция России в отношении санкционной политики США остается прежней. "Мы осуждаем любые санкционные устремления. Считаем их незаконными. В любом случае действует принцип взаимности в этом деле. Взаимности так, чтобы нам наилучшим образом обеспечить свои собственные интересы", - сказал пресс-секретарь.

"Конечно, не хотелось бы в наших двусторонних отношениях действовать по этой ленинской формуле "шаг вперед - два шага назад", - добавил он.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена готова принять новые ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая взлом SolarWinds и попытки сорвать выборы в США.

Агентство Bloomberg отмечало, что меры могут коснуться около 10 российских представителей и 20 юридических лиц. В свою очередь издание The New York Times сообщило, что санкции, о которых США намерены объявить в четверг, должны коснуться суверенного долга РФ.

Между тем телеканал CBS, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, также сообщил, что в четверг Вашингтон может ввести новые ограничительные меры против Москвы. По данным CBS, речь может идти о санкциях против более чем 30 российских организаций и высылке не менее 10 россиян из США, включая сотрудников разведки и дипломатов. Также, как ожидается, санкции будут включать указ, запрещающий покупку российского госдолга.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США в рамках готовящихся санкций против РФ планируют выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка. По данным издания, у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну.