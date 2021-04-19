Матвиенко заявила, что у властей нет цели возвести "электронную стену"

Вместе с тем спикер Совфеда выступает за четкое регулирование цифровой среды

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Россия изучает опыт других стран по решению проблемы неуплаты налогов интернет-гигантами, получающими прибыль в тех или иных юрисдикциях, готовятся поправки, обязывающие эти компании регистрировать свои представительства в РФ, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко; она также заверила, у властей РФ нет цели выстроить "электронную стену", но добавила, что необходимо более четкое регулирование отношений в цифровой среде.

"Ряд стран ищет решение этой проблемы. Можно привести примеры принятых уже законов в ряде стран - от того, что дается команда государственным и иным структурам не размещать рекламу на этих интернет-площадках, до обязательств открывать представительства и соответственно платить налоги. Но пока мы анализируем этот опыт, рано еще говорить о каких-то успехах здесь", - сказала Матвиенко на заседании научно-экспертного совета при председателе СФ на тему развития цифровой среды.

"Переломить ситуацию призвано и поручение президента, в соответствии с которым готовятся поправки в наше законодательство, обязывающие иностранные технологические компании открывать представительства на территории нашей страны", - отметила спикер.

По ее словам, зарубежные интернет-гиганты зарабатывают в России огромные деньги, но при этом не платят налоги в наш бюджет, пользуясь тем, что в РФ их представительства отсутствуют. Это дает им конкурентные преимущества перед отечественными компаниями, отметила Матвиенко.

"Данная проблема носит глобальный характер, сейчас на уровне международных организаций обсуждается вопрос о предоставлении права на взимание налогов с цифровых компаний теми юрисдикциями, на рынках которых они работают даже, так скажем, без физического присутствия. Возможно, такой подход окажется перспективным", - сказала она.

"Цели выстроить электронную стену у нас нет"

Кроме того, по ее мнению, необходимо более четкое регулирование отношений в цифровой среде. "Надо понимать, что цели закрыться от всего мира или выстроить электронную стену у нас нет, и это абсолютно точно. Но в то же время считаем, что пора говорить о более четком регулировании отношений в цифровой среде для обеспечения безопасности государства, общества и наших граждан", - полагает Матвиенко.

В первую очередь необходимо, чтобы все участники и прежде всего интернет-компании, приходящие на российский рынок из-за рубежа, уважали и соблюдали российское законодательство, подчеркнула спикер СФ.

"За последние годы был принят ряд профильных законов, однако снизить остроту проблемы, к сожалению, пока не удается. Тысячи предписаний Роскомнадзора в адрес Twitter или YouTube, к сожалению, остаются без ответа, а судебные штрафы в несколько миллионов рублей воспринимаются этими крупнейшими и богатейшими компаниями, по сути, как такой булавочный укол", - посетовала она.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил на днях, что законопроект об обязательном открытии представительств зарубежных технологических компаний в России будет внесен в Госдуму в ближайшее время и может быть принят до конца текущего созыва.

"Мы ведем работу над соответствующим законопроектом. Пока о его очертаниях говорить преждевременно, но результат мы постараемся представить в самое ближайшее время, и он коснется не только интернет-ресурсов, пока исходим из этого", - сказал Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По словам депутата, документ обяжет иностранные технологические компании создавать полноценные представительства или филиалы на территории РФ, уполномоченные как взаимодействовать с госструктурами, так и нести ответственность за нарушения технологическими гигантами российского законодательства.

При этом законопроект может быть принят уже до конца весенней сессии Госдумы, которая станет последней для текущего VII созыва, отметил Хинштейн.

"Теперь о сроках - мы постараемся это сделать до конца весенней сессии, понимая всю значимость и важность, но мы все-таки считаем, что срок в ущерб качеству - это неправильная позиция. Мы имеем дело со слишком тонкой материей, имеющей слишком большое и важное значение, и мы не можем здесь рисковать и ставить эксперименты, прописывать нормы, которые заранее нереализуемы или сложно исполнимы", - добавил он.

Хинштейн отметил, что "истории "Телеграм 2.0" государство совершенно точно не повторит, по крайней мере профильный комитет Госдумы этим точно не занимается".