Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:58Заразились
на 19.04В России 4 710 690+8 589В мире 141 404 998+685 495

Матвиенко заявила, что у властей нет цели возвести "электронную стену"

Вместе с тем спикер Совфеда выступает за четкое регулирование цифровой среды

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Россия изучает опыт других стран по решению проблемы неуплаты налогов интернет-гигантами, получающими прибыль в тех или иных юрисдикциях, готовятся поправки, обязывающие эти компании регистрировать свои представительства в РФ, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко; она также заверила, у властей РФ нет цели выстроить "электронную стену", но добавила, что необходимо более четкое регулирование отношений в цифровой среде.

"Ряд стран ищет решение этой проблемы. Можно привести примеры принятых уже законов в ряде стран - от того, что дается команда государственным и иным структурам не размещать рекламу на этих интернет-площадках, до обязательств открывать представительства и соответственно платить налоги. Но пока мы анализируем этот опыт, рано еще говорить о каких-то успехах здесь", - сказала Матвиенко на заседании научно-экспертного совета при председателе СФ на тему развития цифровой среды.

ЭкономикаПесков заявил, что у Кремля нет желания запрещать иностранные интернет-платформыЧитать подробнее

"Переломить ситуацию призвано и поручение президента, в соответствии с которым готовятся поправки в наше законодательство, обязывающие иностранные технологические компании открывать представительства на территории нашей страны", - отметила спикер.

По ее словам, зарубежные интернет-гиганты зарабатывают в России огромные деньги, но при этом не платят налоги в наш бюджет, пользуясь тем, что в РФ их представительства отсутствуют. Это дает им конкурентные преимущества перед отечественными компаниями, отметила Матвиенко.

"Данная проблема носит глобальный характер, сейчас на уровне международных организаций обсуждается вопрос о предоставлении права на взимание налогов с цифровых компаний теми юрисдикциями, на рынках которых они работают даже, так скажем, без физического присутствия. Возможно, такой подход окажется перспективным", - сказала она.

"Цели выстроить электронную стену у нас нет"

Кроме того, по ее мнению, необходимо более четкое регулирование отношений в цифровой среде. "Надо понимать, что цели закрыться от всего мира или выстроить электронную стену у нас нет, и это абсолютно точно. Но в то же время считаем, что пора говорить о более четком регулировании отношений в цифровой среде для обеспечения безопасности государства, общества и наших граждан", - полагает Матвиенко.

В РоссииТретий штраф подряд довел сумму претензий к Twitter до 8,9 млн рублейЧитать подробнее

В первую очередь необходимо, чтобы все участники и прежде всего интернет-компании, приходящие на российский рынок из-за рубежа, уважали и соблюдали российское законодательство, подчеркнула спикер СФ.

"За последние годы был принят ряд профильных законов, однако снизить остроту проблемы, к сожалению, пока не удается. Тысячи предписаний Роскомнадзора в адрес Twitter или YouTube, к сожалению, остаются без ответа, а судебные штрафы в несколько миллионов рублей воспринимаются этими крупнейшими и богатейшими компаниями, по сути, как такой булавочный укол", - посетовала она.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил на днях, что законопроект об обязательном открытии представительств зарубежных технологических компаний в России будет внесен в Госдуму в ближайшее время и может быть принят до конца текущего созыва.

"Мы ведем работу над соответствующим законопроектом. Пока о его очертаниях говорить преждевременно, но результат мы постараемся представить в самое ближайшее время, и он коснется не только интернет-ресурсов, пока исходим из этого", - сказал Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По словам депутата, документ обяжет иностранные технологические компании создавать полноценные представительства или филиалы на территории РФ, уполномоченные как взаимодействовать с госструктурами, так и нести ответственность за нарушения технологическими гигантами российского законодательства.

В РоссииРоссийская реклама на зарубежных IT-площадках может быть ограниченаЧитать подробнее

При этом законопроект может быть принят уже до конца весенней сессии Госдумы, которая станет последней для текущего VII созыва, отметил Хинштейн.

"Теперь о сроках - мы постараемся это сделать до конца весенней сессии, понимая всю значимость и важность, но мы все-таки считаем, что срок в ущерб качеству - это неправильная позиция. Мы имеем дело со слишком тонкой материей, имеющей слишком большое и важное значение, и мы не можем здесь рисковать и ставить эксперименты, прописывать нормы, которые заранее нереализуемы или сложно исполнимы", - добавил он.

Хинштейн отметил, что "истории "Телеграм 2.0" государство совершенно точно не повторит, по крайней мере профильный комитет Госдумы этим точно не занимается".

Валентина Матвиенко Совет Федерации

Новости по теме

Новости
Дело пензенского губернатора Белозерцева

Суд арестовал 230 млн руб. и сотни тысяч евро экс-губернатора Белозерцева и бизнесмена Шпигеля

Суд арестовал 230 млн руб. и сотни тысяч евро экс-губернатора Белозерцева и бизнесмена Шпигеля

Суд по иску о признании ФБК экстремистской организацией начнется 26 апреля

В СЖР открестились от планов обязать репортеров носить QR-код на митингах

В СЖР открестились от планов обязать репортеров носить QR-код на митингах

Генпрокуратура напомнила, что нельзя публиковать призывы к незаконным акциям

Большинство не попавших в Турцию российских туристов перенесли туры

Большинство не попавших в Турцию российских туристов перенесли туры

ФАС проведет совещание по Турции и ценам на авиабилеты

Число IT-преступлений в России в январе-марте выросло в 1,5 раза

Российские военные начали межвидовые учения на Северном флоте

Пандемия коронавируса

Более 75% пациентов с коронавирусом на ИВЛ в России умерли

Более 75% пациентов с коронавирусом на ИВЛ в России умерли

США призвали перевозчиков к осторожности при полетах над Украиной и РФ

США призвали перевозчиков к осторожности при полетах над Украиной и РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');