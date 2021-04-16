Минобороны РФ зафиксировало за неделю у границ почти 60 иностранных самолетов и беспилотников

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сорок три иностранных самолета и 15 беспилотников в течение недели вели разведку у российских границ, следует из данных Минобороны РФ, которые опубликованы в ведомственной газете "Красная звезда" в пятницу.

Иностранные самолеты-разведчики и беспилотники сопровождались российскими радиолокационными станциями. Дважды за неделю российские военные поднимали в воздух истребители дежурных сил ПВО, чтобы не допустить нарушения госграницы, отмечается в материалах Минобороны РФ.

США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Россия призвала не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, они никому не угрожают, заявила 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.