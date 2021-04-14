Меркель и Байден хотят призвать РФ не стягивать войска к границе с Украиной

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден в среду обсудили по телефону Афганистан и Украину. Стороны сошлись во мнении, что от России надо требовать уменьшить военное присутствие на российско-украинской границе, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер и президент обменялись мнениями о ситуации в Афганистане и о дальнейших действиях в свете присутствия миссии НАТО. Они подчеркнули значение тесной координации и сотрудничества, а также продолжения политической поддержки страны. Еще одной темой была ситуация на востоке Украины", - сказал представитель кабинета министров ФРГ.

По его словам, канцлер и президент считают, что "Россию надо призывать к сокращению последнего усиления войск, чтобы добиться деэскалации ситуации".

Еще одной темой переговоров была ситуация с пандемией коронавируса, добавил Зайберт.

Обострение в Донбассе

Эскалация конфликта на востоке Украины происходит с начала 2021 года, несмотря на бессрочное перемирие. С обеих сторон растет число погибших и раненых.

На этом фоне появились сообщения о том, что Россия сконцентрировала на границе с Украиной рекордное с 2014 года число войск. Минобороны Украины оценило численность российских войск у своих границ в 110 тыс. человек. Представители США, Великобритании, стран ЕС выразили обеспокоенность по этому поводу. Кремль заявляет, что перемещает войска по российской территории по своему усмотрению, и опасности они для других стран мира не представляют.

8 апреля замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак допустил, что Россия будет защищать своих граждан в Донбассе. "Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту", - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Россия примет меры по защите российских граждан в случае "возобновления боевых действий, в случае потенциального повторения человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу".