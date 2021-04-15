Замглавы "Альянса врачей" дали 8 суток за анонс акции у колонии Навального

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Петушинский районный суд Владимирской области назначил восемь суток административного ареста сотруднику независимого профсоюза "Альянс врачей" (включен в реестр НКО, исполняющих функции иностранных агентов) Сергея Рыбакова в связи с акцией у исправительной колонии, где отбывает наказание Алексей Навальный. Об этом сообщает правозащитный проект "Апология протеста".

"Петушинский районный суд Владимирской области только что арестовал хирурга и заместителя главы "Альянса врачей" Сергея Рыбакова на восемь суток за анонс акции у ИК-2 в Покрове", - сообщили в проекте.

По словам адвоката Михаила Кузнецова, Рыбаков признан виновным по статье об организации массового пребывания граждан, создавшем помехи на территориях, непосредственно прилегающих к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы (часть 3 статьи 20.2.2 КоАП РФ).

"Установлен факт нахождения" на YouTube видеороликов (...) с публичными призывали Сергея Рыбакова к массовому пребыванию граждан 6 апреля у ИК-2", - говорится в протоколе в отношении Рыбакова. Впоследствии, отмечается в протоколе, у колонии "состоялось не являющееся публичным мероприятием массовое одновременное пребывание граждан, создавшее препятствие движению транспортных средств, сотрудников, посетителей учреждения и на несколько часов нарушившего его нормальное функционирование".

Самого Рыбакова на акции 6 апреля не было, пояснили в "Апологии протеста".

Решение суда в отношении Рыбакова будет обжаловано, добавили в проекте.

Оппозиционер Алексей Навальный в настоящее время находится в исправительной колонии №2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".