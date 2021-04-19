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В Кремле предупредили о реакции полиции на несогласованные акции 21 апреля

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Если в России 21 апреля начнутся несогласованные акции сторонников Алексея Навального, полиция будет действовать по закону, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я не знаю, обращался ли кто-то в различных субъектах РФ, городах с заявкой на проведение каких-то акций. Мне об этом неизвестно, я не располагаю просто такой информацией. В случае, если какие-то будут инициироваться акции неразрешенные, они автоматически будут незаконные и в отношении них будут выполняться правоохранителями те действия, которые должны выполняться по закону РФ", - сказал он.

Ранее в понедельник МВД России предостерегло граждан от участия в несанкционированных акциях, намеченных на 21 апреля, посоветовало не приближаться к местам их проведения и пообещало, что не допустит дестабилизации обстановки и столкновений протестующих с силовиками.

Сторонники оппозиционера Алексея Навального призвали 21 апреля выйти на акции в его поддержку, чтобы к нему допустили гражданских врачей. 31 марта стало известно, что он объявил голодовку. 19 апреля во ФСИН сообщили, что его перевели в туберкулезную больницу при колонии строгого режима во Владимире.

МВД Дмитрий Песков ФСИН Алексей Навальный Владимир

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