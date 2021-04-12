Главу "Альянса врачей" оштрафовали на 180 тыс. руб. за акцию у колонии, где сидит Навальный

Анастасия Васильева Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Суд оштрафовал руководителя профсоюза "Альянс врачей" (признан властями РФ иноагентом) Анастасию Васильеву за акцию возле колонии, где отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный, сообщил "Интерфаксу" адвокат проекта "Апология протеста" Михаил Арсеньев.

"Петушинский районный суд Владимирской области только что оштрафовал Васильеву на 180 тыс. рублей за акцию у ИК-2 в Покрове 6 апреля", - сказал он. Васильеву признали виновной по ч.3 ст.20.2.2 КоАП РФ - о массовом пребывании граждан, создавшем помехи, на территориях, непосредственно прилегающих к территориям учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы.

Как сообщалось, 6 апреля к колонии Навального приехали представители "Альянса врачей" и другие активисты, они требовали допустить к оппозиционеру врача. После акции в полицию были доставлены девять человек. По итогам заседания суд арестовал пятерых задержанных активистов, им назначили от 8 до 10 суток ареста.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН по Владимирской области под городом Покров, так он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Ранее в соцсетях от сторонников Навального появились сообщения, что он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача и предоставить медикаменты. По словам его адвокатов, оппозиционер испытывает боль в спине, а обе ноги частично потеряли чувствительность.

В управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное", и сообщили, что Навальному оказывается необходимая медицинская помощь. Посетившие оппозиционера члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.