РФ создала самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Основные преобразования в российской армии завершены, на стратегических направлениях созданы самодостаточные группировки войск, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Считаю, что слово "реформа" не совсем точно характеризует процессы, происходящие в Вооружённых силах. Осуществлялось плановое развитие армии и флота. На сегодняшний день можно сказать, что основные преобразования в целом завершены. Вооружённые силы приведены к трёхвидовой структуре, а их штатная численность доведена до установленных указом президента Российской Федерации параметров", - сказал Шойгу в интервью, которое публикует "Российская газета".

Он также отметил, что "созданы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях, сформированы Силы специальных операций, военная полиция и подразделения беспилотной авиации".

"Появился новый вид Вооружённых сил - Воздушно-космические силы. Сформировано объединенное стратегическое командование Северного флота. Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту полуострова и интересов России в Черном море. Создано оперативное командование в дальней оперативной зоне, которое осуществляет управление кораблями, выполняющими задачи в Средиземном море", - заявил Шойгу.