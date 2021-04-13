Шойгу заявил об усилении Северного флота

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Для укрепления обороноспособности страны и защиты ее национальных интересов в Арктике Минобороны планомерно усиливает Северный флот, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, флот оснащается современной военной техникой, адаптированной к применению в арктическом климате, там проходит боевая подготовка, проводятся различные исследовательские мероприятия.

Министр напомнил, что на прошлой неделе завершилась комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021".

"Значение трудно переоценить. Впервые в истории советского подводного флота, российского флота было осуществлено всплытие из-подо льда одновременно трех атомных подводных лодок", - сказал Шойгу.

Он добавил, что "значительное внимание уделяется совершенствованию арктической инфраструктуры".

"Благодаря принятым мерам Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике", - заявил Шойгу.