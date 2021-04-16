Сезон "красных приливов" начался в Приморье

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - "Красный прилив" зафиксировали ученые в Амурском заливе, у берегов Владивостока, сообщила в пятницу "Интерфаксу" руководитель Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.

"Сезон "красных приливов" открыт. Накануне вода у берега в Амурском заливе, в районе станции Санаторная окрасилась в оранжево-бурый цвет. Анализ проб показал, что в воде в Амурском заливе много микроводоросли ноктилюки, что и вызвало "красный прилив". Это нетоксичный вид, опасности для людей и морских обитателей нет", - сказала собеседница агентства.

Массовое развитие, цветение ноктилюки характерно для весны и лета, начиная с апреля и до июля. В это время в заливе Петра Великого отмечаются "красные приливы".

Специалисты центра более 30 лет ведут мониторинг микроводорослей, в том числе вызывающих "красные приливы", видов, которые могут продуцировать опасные соединения. Ученые отмечают, что в последние годы увеличились интенсивность, продолжительность и разнообразие микроводорослей, которые вызывают "красные приливы". Это связано и с изменениями климата, и с влиянием человека. Так, в этом году в Приморье специалисты впервые отметили появление микроводоросли ноктилюки в зимнее время, в том числе подо льдом. Ранее эту микроводоросль наблюдали только в теплое время.