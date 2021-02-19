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Жителям тюменской деревни запретили ловить рыбу из-за "гаффской болезни"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Запрет на вылов рыбы введен на озере вблизи деревни Ишменева Тобольского района Тюменской области, откуда двое жителей были госпитализированы с "гаффской болезнью", сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Запрещен вылов рыбы из Ишменевского озера до получения результатов исследования", - приведены в пресс-релизе слова главы ведомства Галины Шарухо.

Она добавила, что специалисты Роспотребнадзора доставили в Тюмень взятые из Ишменевского озера пробы воды, почвы, водорослей и рыбы для токсикологического исследования.

Ранее в больницу Тюмени с "гаффской болезнью" были доставлены двое жителей деревни Ишменева, расположенной в Заболотье - труднодоступной местности Тобольского района. Установлено, что мужчины отравились зараженной рыбой, выловленной из Ишменевского озера.

С 18 февраля жителям деревни, использующим воду из реки и скважины, начали доставлять по зимнику чистую питьевую воду.

В конце октября 2019 года на вертолетах в больницу Тюмени с признаками "гаффской болезни" были доставлены десять жителей деревни Ачиры (находится рядом с Ишменева - ИФ), у восьми из госпитализированных диагноз подтвердился.

В результате проведенных исследований специалисты установили, что причиной вспышки заболевания стала рыба, выловленная из озера Андреевского.

Вылов рыбы из этого водоема был запрещен.

Алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия ("гаффская болезнь") - острое заболевание, его патогенез недостаточно хорошо изучен. Токсин попадает в организм человека и животных через пищеварительный тракт, развитие болезни происходит с преобладанием поражения мышц и нервной системы (параличи, отек мозга). В тяжелой форме заболевание вызывает необратимые разрушения мышечной ткани всех жизненно важных органов.

Тюменская область Роспотребнадзор

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