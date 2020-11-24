Минобрнауки сформировало группу для исследования загрязнения на Камчатке

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Министерство образования и науки РФ создало рабочую группу по изучению акватории Камчатки после массовой гибели морских животных осенью текущего года.

Межведомственная группа проанализирует и систематизирует научные исследования, которые сейчас проводят на Камчатке. По итогам этой работы эксперты предложат межведомственную программу других научных исследований.

Как сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, работа экспертной группы будет направлена на изучение всех аспектов природного явления, затронувшего Авачинскую бухту. Она попробует оценить риски для всей страны и выстроить систему предупреждения таких явления.

В состав рабочей группы вошли представители Минобрнауки России, Российской академии наук (РАН), Дальне-Восточного федерального университета, правительства Камчатки, Росгидромета и других ведомств.

Группа должна завершить работу до 1 февраля следующего года.

В программу по изучению "красного прилива" на Камчатке в числе прочего намерены включить научные экспедиции и не ограничивать географию плавания Авачинской бухтой.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин сообщил, что в России разработают комплексную программу научного изучения Камчатки. В рамках этой программы российские и зарубежные ученые также отправятся в экспедицию в следующем году.

В конце сентября местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных, поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.

В качестве одной из приоритетных версий явления ученые называли так называемый красный прилив – опасное явление, вызванное скоплением микроскопических водорослей, выделяющих токсины.

Позднее вице-президент РАН Андрей Адрианов подтвердил, что причиной массовой гибели животных на Камчатке стали природные факторы – воздействие токсинов, выделяемых микроводорослями, а также образование массовых заморов на морском дне в результате того, что произошло существенное обеднение воды кислородом.