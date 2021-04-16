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В России за сутки выявлены почти девять тысяч новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлены почти девять тысяч новых случаев COVID-19
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 995 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц были выписаны 9 109 человек, умерли 397 пациентов.

В Москве вторые сутки подряд число новых заболевших коронавирусной инфекцией в Москве превышает 2,4 тыс.: выявлены 2 476 новых случаев COVID-19, 57 пациентов умерли, еще 1 901 выздоровел.

Наименьший прирост зафиксирован в Тыве (два случая), в Еврейской АО и в Чукотском АО (по одному). Ни одного заболевшего за сутки - в Ненецком АО.

Еще 704 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 595 - в Московской области, 242 - в Ростовской области, 219 - в Нижегородской области, 194 - в Самарской области, 179 - в Воронежской области, 162 - в Иркутской области, 141 - в Саратовской области, 124 - в Свердловской области, 119 - в Красноярском крае, 116 - в Челябинской области, 112 - в Волгоградской области, 104 - в Пермском крае, 103 - в Краснодарском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

С начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 684 тыс. 148 случаев коронавирусной инфекции, 104 795 умерших и 4 млн 310 тыс. 557 выписанных.

Хроника коронавируса. Апрель.

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