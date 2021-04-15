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Собянин сообщил о полной вакцинации от COVID-19 820 тысяч москвичей

Из привившихся заразились коронавирусом только единицы, отметил он

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Москве обе дозы вакцины от коронавируса получили больше 820 тысяч человек, первый компонент препарата получили больше одного миллиона горожан, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Из привившихся почти 45% - люди старше 60 лет, отметил он и напомнил, что для этого возраста "защита от вируса важнее всего".

"Среди миллиона москвичей, которые сделали прививку, заболевших – считанные единицы", - подчеркнул он и добавил, что сомнений в эффективности российской вакцины не осталось, препарат доказал свою эффективность и безопасность.

"Москва полностью обеспечена запасами вакцины. В ежедневном режиме работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах. На этой неделе начали вакцинацию на дому для маломобильных граждан – клиентов городских социальных служб, которым сложно прийти в поликлинику", - написал мэр.

Cобянин призвал москвичей не откладывать вакцинацию, чтобы нормально провести летний отпуск, "путешествовать, ходить в театры и кино".

Хроника коронавируса. Апрель.

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