Академик Чучалин заявил о возможности хронического течения COVID-19

Ученый предложил создать постковидные диспансеры для переболевших коронавирусом

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Исследования постковидного периода показывают, что COVID-19 может протекать в хронической форме, заявил в четверг академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин.

"Хроническое течение COVID. Обратите внимание, как мной поставлен этот вопрос. Есть те больные, которые дважды, трижды уже переносят эту болезнь. Я утвердительно должен сказать, что, к сожалению, да - есть такие больные", - сказал Чучалин на онлайн-собрании Научного совета РАН "Реабилитация после COVID-19".

В числе других симптомов постковидного периода Чучалин назвал синдром хронического утомления и эндотелиит (воспаление оболочки кровеносных сосудов) в различных органах тела, в том числе сердце и мозге. Кроме того, академик отметил, что постковидному периоду соответствует хроническая гипоксемия (понижение содержания кислорода в крови).

Чучалин предложил создавать постковидные диспансеры для реабилитации переболевших COVID-19 по аналогии с диспансерами для страдающих ревматизмом. Это нужно, "чтобы не оставлять этих больных брошенными", отметил академик.

В свою очередь главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина сообщила, что проявления постковидного периода чаще встречаются у пожилых людей - пациентов от 60 до 85 лет.

При этом она подчеркнула, что есть ряд молодых пациентов, у которых фиксируют неврологические проявления постковидного синдрома.