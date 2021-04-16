Завалы сгоревшей "Невской мануфактуры" тушат пятый день

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС продолжают проливку конструкций на месте пожара в здании АО "Невская мануфактура" в Петербурге, сообщает в пятницу пресс-служба управления ведомства по городу.

Это связанно с тем, что при обрушении конструкций образовались завалы высотой в этаж, и для их разбора и тушения необходимо использовать тяжелую технику, поясняют в МЧС.

Из-за опасности обрушения было решено продолжить проливку конструкций до полной ликвидации тления, чтобы обезопасить работающих на месте сотрудников МЧС, добавили в ведомстве.

Возгорание в производственно-складском помещении, принадлежащем АО "Невская мануфактура", началось около полудня в понедельник, 12 апреля. При тушении погиб командир отделения пожарно-спасательной части № 64 Илья Белецкий и пострадали трое его сослуживцев, двое из них - Борис Старковский и Антон Соколов - находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Причины инцидента устанавливаются. Возбуждены два уголовных дела, заключены под стражу гендиректор АО "Невская мануфактура" Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич.