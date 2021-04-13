В МЧС сообщили о трех пострадавших при пожаре в Петербурге спасателях

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В результате крупного пожара в петербургском бизнес-центре "Невская мануфактура" трое пожарных пострадали и один погиб, сообщает во вторник пресс-служба управления МЧС по городу.

В ведомстве заявили, что сведений о других пострадавших не поступало.

Двое пострадавших сотрудников МЧС получили тяжелые повреждение и один легкие.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщали об одном погибшем и пятерых обратившихся за медицинской помощью, из них четверо были госпитализированы.

Здание "Невской мануфактуры" в Петербурге загорелось около полудня в понедельник, огонь распространился на 10 тыс. кв. метров. В тушении пожара участвовали почти 350 человек и три вертолета, два из которых предоставило Минобороны РФ.

По данным на 23:00 понедельника, на месте пожара происходило тление в завалах на площади 1 тыс. кв. метров. В настоящий момент ранг пожара снижен до третьего, проводятся проливка и разборка конструкций.