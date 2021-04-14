Гендиректор сгоревшей "Невской мануфактуры" арестован в Петербурге

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербурга санкционировал заключение под стражу генерального директора АО "Невская мануфактура" Максима Макеева, подозреваемому по делу об оказании небезопасных услуг, возбужденному после крупного пожара, передал корреспондент "Интерфакса".

Макеев арестован на два месяца. "В своих показаниях (в качестве подозреваемого - ИФ) Макеев указывает, что не признает себя виновным в произошедшем и не считает, что должен отвечать за пожар и наступившие тяжкие последствия", - зачитала материалы дела судья.

Следователь просил суд заключить фигуранта под стражу. По мнению представителя СК, Макеев может скрыться, оказать давление на свидетелей. Ходатайство также мотивировано тем, что хозяйственную документацию "Невской мануфактуры" пока не удается найти.

Защитник в свою очередь выступил простив удовлетворения ходатайства следствия. Он указал, что, по последним данным, в материалах дела отсутствует информация о причинах пожара. Кроме того, в соответствии с договором аренды арендатор, а не собственник здания, брал на себя обязательства по исполнению требований пожарной безопасности. Срок устранения нарушений, выявленных пожарной инспекцией в здании "Невской мануфактуры", по его словам, на тот момент не закончился. Вместе с тем в свою должность Макеев вступил в начале 2021 года.

В чем обвиняют гендиректора "Невской мануфактуры"

О задержании гендиректора АО "Невская мануфактура" Макеева и его заместителя Алексея Михневича сообщалось накануне. Фигуранты являются подозреваемыми по делу по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека), которое в СК возбудили по факту гибели пожарного во время тушения возгорания в здании АО на Октябрьской набережной Петербурга.

По данным следствия, подозреваемые, являясь собственниками комплекса нежилых помещений бизнес-центра, знали о выявленных инспекторами МЧС нарушениях требований пожарной безопасности, из-за которых эксплуатировать здание нельзя, но проигнорировали это и предписаний ведомства не исполнили.

Из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" следует, что месяцем ранее сотрудники МЧС проводили в бизнес-центре "Невская мануфактура" несколько внеплановых проверок противопожарной безопасности, в ходе которых были выявлены почти два десятка нарушений. Помещения не были оборудованы системой автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией, системой дымоудаления, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В связи с пожаром также было возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Его материалы переданы в центральный аппарат СК РФ.

Крупный пожар в Петербурге

Возгорание в производственно-складском помещении, принадлежащем АО "Невская мануфактура", началось около полудня в понедельник, огонь распространился на площади 10 тыс. кв.м, локализовать его удалось спустя десять часов с начала работы спасателей. При тушении погиб один сотрудник МЧС и пострадали трое, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Работы по тушению завалов здания продолжаются до сих пор.

Причины инцидента устанавливаются.