Власти Петербурга сочли "апокалиптическим зрелищем" остатки "Невской мануфактуры"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Памятник регионального значения "Невская мануфактура" практически полностью уничтожен в результате пожара, собственник будет обязан его восстановить, сообщил глава комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Сергей Макаров.

"Мне удалось попасть сегодня на территорию, я смог осмотреть то, что осталось от объекта. Зрелище апокалиптическое. Можно сказать, что памятник практически уничтожен. Там еще стоит труба, которая является элементом ансамбля. Если трубу удастся сохранить без значительных перестроек, то, по крайней мере, один подлинный элемент ансамбля у нас будет", - сказал Макаров в эфире телеканала "Санкт-Петербург" во вторник.

Макаров добавил, что в целом степень разрушения памятника понятна, но для более точной оценки необходим осмотр объекта специалистами КГИОП после полного тушения пожара.

"Как только доступ обеспечат, мы его осмотрим и будем принимать дальнейшее решение. Формально работы будут называться реставрацией объекта, хотя речь идет о воссоздании. Конечно, это уже будет не то здание. (...) Главный вопрос, сколько аутентичных частей можно сохранить и можно ли. Сейчас на этот вопрос никто ответить не может", - сказал глава комитета.

По словам Макарова, воссоздавать объект собственник должен будет за свой счет.

"Поскольку здание находится в частной собственности, все расходы по экспертной оценке и дальнейшему воссозданию лягут на плечи собственника. Раз уж он привел ситуацию к такому печальному концу, он должен за это понести ответственность, в том числе финансовую", - сказал он.

Макаров сообщил, что здание находилось в неплохом состоянии, собственник должен быть провести некоторые реставрационные работы в 2023 году.

"Мы это здание осматривали, мы всегда проводим осмотр зданий перед составлением охранных обязательств. Мы выдали собственнику охранное обязательство, по которыми мы не пришли к выводу, что здание в каком-то ужасающем состоянии находится. Оно крепенькое, было в неплохом состоянии. К сентябрю 2023 года собственник должен был провести работы по реставрации", - сказал он.

Макаров заверил, что на месте "Невской мануфактуры" исключена какая-либо застройка, объект по закону должен быть воссоздан.

С возгоранием в бизнес-центре "Невская мануфактура" петербургские пожарные борются уже более суток. Огонь начался днем в понедельник, распространился на 10 тыс. кв. метров, локализовать возгорание удалось спустя десять часов с начала работы спасателей.

При тушении погиб один сотрудник МЧС и пострадали трое, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. В связи с инцидентом было возбуждено два уголовных дела, задержаны генеральный директор АО "Невская мануфактура" и его заместитель. В СК их имена не уточнили. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", директором организации является Максим Макеев. Причины пожара устанавливаются.

Здания "Невской мануфактуры" являются объектом культурного наследия регионального значения. Построены в середине XIX века.