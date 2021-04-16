Ожидаемая продолжительность жизни в РФ из-за коронавируса упала

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Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Ожидаемая продолжительность жизни в России из-за распространения коронавируса снизилась, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Пандемия новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие, обусловила негативные демографические тенденции - снижение ожидаемой продолжительности жизни", - сказал Мурашко на итоговой коллегии Минздрава РФ в пятницу.

В начале апреля Росстат сообщал, что в РФ за 2020 год и два месяца 2021 года умерли 223 905 россиян с COVID-19, при этом основной причиной смерти коронавирус стал в 122 180 случаях.

Естественная убыль населения в РФ в 2020 году выросла более чем в два раза - до 688,7 тыс. человек с 316,2 тыс. человек в 2019 году. Этот показатель стал максимальным с 2005 года. Численность населения на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года.