Росстат за время пандемии насчитал более 122 тысяч умерших от COVID-19

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В России за 2020 год и два месяца 2021 года умерли 223 905 россиян с COVID-19, при этом основной причиной смерти коронавирус стал в 122 180 случаях, сообщает Росстат.

Коронавирус также предполагается как основная причина смерти в 24 656 случаях, но для подтверждения заражения погибших необходимы дополнительные медицинские исследования.

COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, в 17 866 случаях. Еще 59 203 случаях коронавирус являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти.

По официальным данным оперативного штаба на утро пятницы, от коронавируса за все время пандемии умерли 99 633 человека.

Итоги февраля

В феврале естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России выросла в два раза по сравнению с февралем 2020 года, составив 70 530 человек (против 34 752 человек годом ранее).

Число родившихся в феврале 2021 года снизилось на 5,8% - до 102 142 детей со 108 427 детей в феврале 2020 года. Количество умерших в РФ в феврале 2021 года увеличилось на 20,5% - до 172 672 человек со 143 179 человек в феврале 2020 года. При этом в январе 2021 год рост смертности составлял 33,9% к аналогичному периоду прошлого года.

За январь-февраль естественная убыль населения РФ составила 183,7 тыс. человек против 80,1 тыс. человек в январе-феврале 2020 года (рост в 2,3 раза).

Антирекорды года

Как сообщалось, естественная убыль населения в РФ в 2020 году выросла более чем в два раза - до 688,7 тыс. человек с 316,2 тыс. человек в 2019 году. Этот показатель стал максимальным с 2005 года - тогда естественная убыль населения составила 846,6 тыс. человек.

По предварительным данным Росстата, население России в 2020 году сократилось более чем на 0,5 млн человек (из-за положительной миграции население снизилось чуть меньше показателя естественной убыли), до 146,24 млн.

Численность населения на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года - тогда она составляла 143,7 млн, а после присоединения Крыма на начало 2015 года численность населения РФ выросла до 146,3 млн человек (до этого 146,3 млн человек было стране последний раз в 2001 году, а минимум был достигнут в начале 2009 года - 142,7 млн человек).