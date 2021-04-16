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Лукашенко назвал вероятную дату встречи с Путиным в Москве

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает 22 апреля встретиться в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22, мы встретимся в Москве. Это будет серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем", - сказал Лукашенко, принимая в пятницу в Минске премьера РФ Михаила Мишустина.

Затем, по его словам, запланирован форум в Подмосковье, а потом союзный Совмин России и Белоруссии. "После, в сентябре-октябре - договоримся по обстановке - Высший Госсовет Союзного государства. К этому ВГС нужно очень хорошо подготовиться, чтобы продвинуться в сторону Союзного государства", - сказал Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин

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