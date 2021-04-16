Что произошло за день: пятница, 16 апреля

Ответные санкции России против США, отчеты сотрудников правительства РФ о доходах, смена главы "АвтоВАЗа"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия объявила ответные санкции в отношении США. В список невъездных включены, в частности, генпрокурор США Мэррик Гарланд, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки Эврил Хейнс и бывший помощник президента США Джон Болтон. Также будет прекращен найм на работу в дипломатическую миссию США граждан России и третьих стран. Россия намерена денонсировать соглашение с США, регулирующее передвижения дипломатов в стране пребывания. МИД РФ пригрозил, что США могут попросить сократить число дипломатов в России до 300. По словам Сергея Лаврова, в запасе остаются болезненные меры против американского бизнеса.

- В России за сутки выявлены почти девять тысяч новых случаев COVID-19. В Москве вторые сутки подряд число новых заболевших превысило 2,4 тыс. Голикова заявила, что привиты уже более 8 млн россиян, и при наращивании темпов вакцинации возможна скорая отмена COVID-ограничений. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ситуацию управляемой, но отметил, что ожидаемая продолжительность жизни из-за пандемии снизилась.

- Владимир Путин задекларировал чуть меньше 10 млн рублей дохода за 2020 год. Доход премьер-министра РФ Михаила Мишустина в первый год на этом посту вырос на 9,3% и составил 19,9 млн рублей. Среди министров по уровню дохода лидирует глава Минпромторга РФ Денис Мантуров (740,4 млн рублей), самые скромные доходы - у министра культуры Ольги Любимовой (9 млн рублей), министра просвещения Сергея Кравцова (9 млн 463 тыс. 840 рублей) и главы МЧС Евгения Зиничева (9 млн 980 тыс. 172 рубля).

- Встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко запланирована на 22 апреля.

- Прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд признать экстремистскими организациями ФБК (признан в России иноагентом), "Фонд защиты прав граждан" и штабы Навального.

- МВД России призвало страны СНГ до 15 июня вывезти своих граждан из страны. В противном случае оставшиеся мигранты по истечении срока законного пребывания в стране "будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", заявил первый замминистра Александр Горовой.

- "Роскосмос" заявил о последней поставке США двигателей РД-180 по контракту. Партия из шести двигателей передана американским заказчикам. Сейчас ведутся переговоры по новым контрактам.

- Николя Мор снова возглавит "АвтоВАЗ". Он уже руководил автопроизводителем в 2016-2018 годах, а в последнее время занимал пост главного исполнительного директора по трансформации Renault и возглавлял совет директоров "АвтоВАЗа".

- Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы. Музыкант стал фигурантом дела о незаконном обороте наркотиков после того, как его вместе с приятелем задержали в Минске с гашишем и амфетамином.