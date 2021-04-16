Гособвинение запросило 11 лет колонии для зкс-сотрудника ФСБ Черкалина

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Гособвинение попросило приговорить по делу о взятке к 11 годам колонии строгого режима бывшего начальника 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли Службы экономической безопасности экс-подполковника ФСБ Кирилла Черкалина, передал корреспондент "Интерфакса".

Прокурор Милана Дигаева в ходе прений сторон по делу Черкалина в Московском гарнизонном военном суде (МГВС) в пятницу также попросила суд оштрафовать Черкалина на однократную сумму полученной им взятки - 34,3 млн руб. Также обвиняемому предлагается назначить ограничение свободы на год, запретить занимать должности в правоохранительных органах на три года, лишить звания подполковника запаса и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.

Гражданские иски потерпевших в части возмещения реального ущерба почти на 637 млн руб. прокурор попросила удовлетворить. В свою очередь потерпевшие - Сергей Гляделкин и Игорь Ткач - попросили суд удовлетворить их иски на общую сумму в 19,4 млрд руб., включающую недополученную выгоду, в полном объеме. При этом при назначении наказания офицера они попросили проявить к офицеру снисхождение.

Черкалину вменяется получение взятки на общую сумму в $850 тыс. от совладельца банка "Транспортный" Александра Мазанова и хищение доли в компании "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее чем в 637 млн руб. у деловых партнеров Ткача и Гляделкина.

Свою вину заключивший сделку со следствием офицер признал в полном объеме. Его дело рассматривается судом в особом порядке - без исследования доказательств.

Как сообщалось, изобличающие Черкалина показания в рамках своей сделки со следствием по делу о мошенничестве дал другой бывший сотрудник Управления "К" СЭБ ФСБ Михаил Горбатов.

В 2019 году в доход государства судом были обращены различные активы Черкалина и его близких, в том числе наличные денежные средства, более чем на 6 млрд руб.

Вместе с Черкалиным весной 2019 года были задержаны двое других офицеров СЭБ ФСБ - Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Их дела находятся в отдельном производстве.

Кроме того, по эпизоду о мошенничестве в отношении Черкалина в розыске находятся бывшие топ-менеджеры "Еврофинанс Моснарбанка" Владимир Столяренко и Александр Бондаренко.