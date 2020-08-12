Изобличивший полковника Черкалина экс-сотрудник ФСБ освобожден по УДО

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.

Горбатов летом 2019 года был приговорен 235-м гарнизонным военным судом к четырем годам шести месяцам колонии общего режима со штрафом в 250 тыс. рублей и лишением права занимать должности в органах власти сроком на два года.

Офицер, который ранее был прикомандирован в администрацию президента РФ, где занимал должность начальника контрольно-инспекционного департамента Управления президента по обеспечению конституционных прав граждан, признан виновным в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и двух эпизодах покушения на особо крупное мошенничество (часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 159 УК РФ) на общую сумму около 77,6 млн рублей.

Согласно фабуле дела, Горбатов вместе с соучастниками обещал бизнесменам решение различных проблем с правоохранительными органами, в том числе фиктивных – видимость которых организовывал он сам.

Дело Горбатова было рассмотрено судом в особом порядке – без исследования доказательств, поскольку он полностью признал вину и на стадии предварительного расследования заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.

В рамках соглашения, следует из материалов дела Горбатова, офицер дал показания на начальника 2-го ("банковского" - ИФ) отдела Управления "К" СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина, на основании которых в отношении последнего было возбуждено уголовное дело о получении взятки в $850 тыс. (52 млн рублей по курсу ЦБ на конец февраля 2015 года). Именно по этому делу Черкалин был задержан и арестован весной 2019 года.

Полковник Черкалин получил известность в связи с обнаруженным у него имуществом на несколько миллиардов рублей, в том числе наличными денежными средствами. В гражданском процессе по обращению в доход государства имущества офицер признал незаконное происхождение обнаруженных у него ценностей и наличности на сумму около 6,1 млрд рублей.