Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:46Заразились
на 12.08В России 902 701+5 102В мире 20 284 882+195 258

Изобличивший полковника Черкалина экс-сотрудник ФСБ освобожден по УДО

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.

Горбатов летом 2019 года был приговорен 235-м гарнизонным военным судом к четырем годам шести месяцам колонии общего режима со штрафом в 250 тыс. рублей и лишением права занимать должности в органах власти сроком на два года.

Офицер, который ранее был прикомандирован в администрацию президента РФ, где занимал должность начальника контрольно-инспекционного департамента Управления президента по обеспечению конституционных прав граждан, признан виновным в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и двух эпизодах покушения на особо крупное мошенничество (часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 159 УК РФ) на общую сумму около 77,6 млн рублей.

Согласно фабуле дела, Горбатов вместе с соучастниками обещал бизнесменам решение различных проблем с правоохранительными органами, в том числе фиктивных – видимость которых организовывал он сам.

Дело Горбатова было рассмотрено судом в особом порядке – без исследования доказательств, поскольку он полностью признал вину и на стадии предварительного расследования заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.

В рамках соглашения, следует из материалов дела Горбатова, офицер дал показания на начальника 2-го ("банковского" - ИФ) отдела Управления "К" СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина, на основании которых в отношении последнего было возбуждено уголовное дело о получении взятки в $850 тыс. (52 млн рублей по курсу ЦБ на конец февраля 2015 года). Именно по этому делу Черкалин был задержан и арестован весной 2019 года.

Полковник Черкалин получил известность в связи с обнаруженным у него имуществом на несколько миллиардов рублей, в том числе наличными денежными средствами. В гражданском процессе по обращению в доход государства имущества офицер признал незаконное происхождение обнаруженных у него ценностей и наличности на сумму около 6,1 млрд рублей.

Москва ФСБ Михаил Горбатов Кирилл Черкалин

Новости по теме

Новости

Подмосковье предложило сносить ветхое жилье после электронного голосования

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Киев официально запросил Минск о выдаче 28 "вагнеровцев"

У Ефремова подтвердился инсульт

У Ефремова подтвердился инсульт
Пандемия коронавируса

Вторая российская COVID-вакцина успешно протестирована на добровольцах

Вторая российская COVID-вакцина успешно протестирована на добровольцах

Система экстренного вызова "112" в 2021 году будет доступна по всей РФ

Дело "Нового величия"

Приговор обжаловали пять фигурантов дела "Нового величия"

Приговор обжаловали пять фигурантов дела "Нового величия"

Дегтярев рассказал про саботаж краевых министров

Пандемия коронавируса

Полностью обеспечить РФ COVID-вакциной планируется в течение года

Полностью обеспечить РФ COVID-вакциной планируется в течение года
Пандемия коронавируса

Российскую вакцину от COVID-19 в ближайшее время проверят на людях 60+

Навального 17 августа начнут судить по делу о клевете на ветерана

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');