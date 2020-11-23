В ЦБ заявили о нивелировании выгоды от льготной ипотеки из-за роста цен на жилье

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Рост цен на новостройки в России практически нивелировал выгоду от программы льготной ипотеки под 6,5%, сообщила в понедельник зампред Банка России Ольга Полякова.

"Субсидирование ипотеки предоставило возможность многим заемщикам получить кредиты, но, вместе с тем, мы видим, что и цена на жилье за это время подросла. Если ставка по десятилетнему кредиту была снижена с 7% до 5%, то это уменьшило ежемесячный платеж где-то на 9% для заемщика. Но мы видим, что рост цены на 10% практически полностью нивелирует этот эффект", - сказала Полякова на заседании в Совете Федерации.

Она добавила, что цены на новостройки растут в регионах неоднородно, при этом в Москве и Московской области, которые являются лидерами по ипотечному кредитованию, стоимость жилья выросла примерно на 16%.

"Это достаточно существенно, и это практически нивелирует тот эффект от субсидирования ипотеки, который мы получили", - подчеркнула она.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина. Она заработала в середине апреля и должна была завершиться 1 ноября. В середине октября Путин предложил продлить программу до середины 2021 года.

27 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении льготной ипотеки до 1 июля следующего года.

Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей – в других регионах. Первоначальный взнос составляет 15%.