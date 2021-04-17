В ФСБ рассказали, что интересовало задержанного украинского консула

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Задержанный ФСБ РФ украинский консул в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк хотел приобрести закрытые базы данных россиян, заявляют в субботу в спецслужбе.

"Мужчина искал базы данных на граждан РФ. Интересовался жилищными прописками, по машинам, регистрационные номера. Еще данными ФСБ и базой данных уголовных дел", - сообщается в видео спецслужбы, распространенном Центром общественных связей (ЦОС).

В нем уточняется, что Сосонюк хотел приобрести эти базы данных в середине марта.

На видео также присутствует продавец с ярмарки "Юнона" в Петербурге, который рассказал, что Сосонюк планировал именно там приобрети интересующую его информацию. "Я не знаю его имени. Я работаю на ярмарке "Юнона", продавцов телефонов, планшетов. (...) Мы с другом заинтересовались предложением, хотели продать их (базы данных - ИФ) ему", - заявил он.

Как сказал сотрудник спецслужбы Сосонюку, что запечатлено на видео ФСБ, "вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж".

Судя по видео, Сосонюка задержали в ресторане. Позднее его доставили в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Туда же прибыли украинские дипработники.

"Официально сообщаю, что сотрудниками УФСБ (...) ваш сотрудник был уличен в получении доступа к закрытой информации", - сказал представителям Украины сотрудник ФСБ.

По его словам, такие действия Сосонюка не соответствуют его дипломатической миссии.

Ранее в субботу ФСБ сообщило о задержании с поличным украинского консула "при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России".

В Киеве утверждают, что дипломат к получению секретной информации непричастен, но заявили, что в ближайшее время МИД Украины будет решать вопрос о его возвращении на родину.

Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию России в течении 72 часов.