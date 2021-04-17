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Росавиация создала штаб для контроля за вывозом россиян из Турции

Росавиация создала штаб для контроля за вывозом россиян из Турции
Пассажиры вывозного рейса из Турции
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб по организации возвращения россиян из Турции создан на площадке Росавиации, сообщило ведомство.

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"Оперативный штаб будет регулярно информировать Минтранс России о количестве выполненных рейсов из Турции в Россию, количестве перевезенных граждан, а также количестве граждан России, имеющих оформленные билеты на рейсы и ожидающих возвращения на родину", - говорится в сообщении.

Текущая ситуация по вывозу россиян обсуждалась на заседании штаба в субботу. Как сообщают в Росавиации, авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в запланированные даты, сформированы графики вывозных рейсов. При необходимости возможно увеличение числа рейсов.

"Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках "манифеста прерванного полета" (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом текущей ситуации", - сообщили в ведомстве.

Перевозчикам рекомендовано усилить работу колл-центров, при необходимости выделить отдельную телефонную линию для обращений пассажиров, "обеспечить полное и своевременное информирование пассажиров и переоформление билетов в случае изменения рейсов".

Ранее Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне всплеска заболеваемости COVID-19 в этой стране. На такой же срок приостановлены перелеты в Танзанию. Туристов эвакуировать не будут, они могут вернуться домой в ранее запланированные даты.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что российские туристы, которые приобрели билеты в Турцию или в другие страны на рейсы через Стамбул, могут вернуть билеты, перебронировать их на другие даты или на специальные вывозные рейсы.

Росавиация

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