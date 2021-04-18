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Самолет Москва-Благовещенск приземлился в Братске из-за плохого самочувствия пассажира

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании S7 Airlines сообщением Москва - Благовещенск совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Минтранса области Надежда Елисеева.

"Самолет экстренно приземлился в Братске (Иркутская область), так как одному из пассажиров потребовалась помощь медиков. Сейчас экипаж продолжает полет в направлении Благовещенска. О состоянии пассажира пока подробностей нет", - сообщила собеседница агентства.

Елисеева уточнила, что самолет должен приземлиться в аэропорту Благовещенска в 11:55 (5:55 мск).

Иркутская область

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