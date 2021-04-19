В Новосибирске готовятся к экстренной посадке трансконтинентального "Боинга"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Трансконтинентальный Boeing Dreamliner японской авиакомпании готовится к экстренной посадке в Новосибирске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Boeing 787-800 Dreamliner японского перевозчика совершал полет из Парижа в Токио. Однако после Нижневартовска командир запросил внеплановую посадку в ближайшем аэропорту. Принято решение посадить лайнер в аэропорту Новосибирска", - сказал источник.

В настоящее время самолет заходит на посадку по стандартной схеме.

Причина прерванного полета не уточняется.