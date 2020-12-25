Сотрудники ФСБ выявили в Крыму подпольную оружейную мастерскую

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Двое жителей Ялты стали фигурантами уголовного дела о незаконном хранении и изготовлении оружия и боеприпасов, сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю журналистам в пятницу.

Двое уроженцев Ялты организовали в своем доме подпольную мастерскую для переделки и реставрации оружия, его основных частей и боеприпасов, говорится в сообщении.

Крымчан задержали. У них изъяли три пистолета, патроны, порох, основные части оружия, а также самодельные инструменты и комплектующие для изготовления боеприпасов и оружия. "По результатам экспертного исследования, указанные предметы являются самозарядным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы", - отмечается в пресс-релизе.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Организаторы подпольной мастерской дали признательные показания.