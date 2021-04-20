Пилот экстренно севшего в Новосибирске японского "Боинга" остался в больнице

Самолет улетел в Токио

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании All Nippon Airways, экстренно приземлившийся накануне в Новосибирске из-за подозрения на инсульт у члена экипажа воздушного судна, вылетел в Токио, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Толмачево.

"Самолет вылетел в 8:15 (по местному времени - ИФ) во вторник. Капитан воздушного судна остался в больнице", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в Новосибирск должен прилететь представитель японской авиакомпании для решения вопроса о том, как будет добираться в Японию пилот после улучшения состояния здоровья.

В понедельник в 9:53 по местному времени в аэропорту Толмачево по решению экипажа произвел посадку авиалайнер Boeing Dreamliner 787 японской авиакомпании All Nippon Airways, следовавший по маршруту Париж - Токио. Второй пилот сообщил о резком ухудшении самочувствия командира воздушного судна, у которого появились симптомы инсульта. Самолет в аэропорту встречала реанимационная бригада скорой помощи.

Пилот сначала отказался от госпитализации, но потом все же решил лечь в больницу.