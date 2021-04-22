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Госдума приняла закон об отмене "дня тишины" при многодневном голосовании

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому при многодневном голосовании предвыборная агитация сможет продолжаться вплоть до начала первого дня выборов.

Законом в избирательное законодательство вводится норма, согласно которой при проведении многодневного голосования предвыборная агитация должна оканчиваться в 00:00 часов первого дня голосования. При этом запрет на агитацию в дни голосования сохраняется. Соответствующие поправки внесены в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" (67-ФЗ). Данная инициатива была предложена в виде поправки ко второму чтению законопроекта группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой.

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Сам проект закона (1009094-7) был внесен в Думу правительством РФ в августе 2020 года.

Также документ позволяет кандидатам, получившим отказ в регистрации на выборы, обжаловать в суде решение избиркома в течение пяти дней со дня решения последней инстанции, то есть вышестоящей избирательной комиссии. Ранее действовавший порядок, согласно которому судебный иск мог быть подан не позднее 10 дней с момента принятия решения первой инстанции независимо от наличия обжалований, был признан Конституционным судом (КС) не соответствующим Конституции РФ.

Изменение вносится в ст. 240 Кодекса административного судопроизводства (КАС) РФ.

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Кроме того, в законе об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ фиксируется, что основанием для снятия кандидата с выборов не могут быть "очевидные" ошибки в поданных документах, о которых избирком не известил кандидата. В число таких "очевидных" включаются лишь нарушения, которые можно обнаружить без проведения проверки представленных в документах сведений.

Данное изменение было также предложено Ольгой Савастьяновой во исполнение решения КС РФ в виде поправки ко второму чтению законопроекта. Постановление КС было принято 12 марта по жалобе Сергея Цукасова, в 2019 году снятого с выборов в Мосгордуму по иску из-за ошибки в поданных документах.

Госдума

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