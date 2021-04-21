Российская орбитальная станция будет состоять из шести модулей

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Новая российская орбитальная станция будет состоять из шести модулей, сообщил заместитель генконструктора ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Соловьев.

Как следует из материалов его доклада на научной сессии общего собрания РАН, на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей, в дальнейшем их число увеличат до шести.

В состав первого этапа планируется включить базовый, научно-энергетический, шлюзовой и узловой модули. Затем к ним добавится целевой и целевой производственный модули. Также станцию оснастят платформой обслуживания космических аппаратов.

Экипаж станции будут составлять 2-4 человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.

Ранее в среду глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что научно-энергетический модуль, который планировалось отправить на МКС, доработают для использования в новой российской орбитальной станции.

Рогозин также сообщил, что "Роскосмос" готов приступить к созданию российской пилотируемой станции, ждет соответствующих поручений президента и правительства.

По его словам, госкорпорация планирует вывести новую станцию на орбиту к 2030 году. "Если в 2030 году в соответствии с нашими планами мы сможем вывести ее на орбиту, это будет колоссальный прорыв", - сказал Рогозин.

Планы создания российской орбитальной станции

Ранее стало известно, что Россия планирует строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, что связано с ухудшением технического состояния российского сегмента МКС.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, сообщил 19 апреля вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".

РФ имеет планы по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд, сообщил "Интерфаксу" накануне информированный источник. По его словам, пока есть только предварительные подсчеты и первые сроки финансирования - до 2030 года.