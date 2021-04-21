Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:21Заразились
на 21.04В России 4 727 125+8 271В мире 142 946 244+847 824

Российская орбитальная станция будет состоять из шести модулей

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Новая российская орбитальная станция будет состоять из шести модулей, сообщил заместитель генконструктора ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Соловьев.

Как следует из материалов его доклада на научной сессии общего собрания РАН, на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей, в дальнейшем их число увеличат до шести.

В состав первого этапа планируется включить базовый, научно-энергетический, шлюзовой и узловой модули. Затем к ним добавится целевой и целевой производственный модули. Также станцию оснастят платформой обслуживания космических аппаратов.

Экипаж станции будут составлять 2-4 человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.

Ранее в среду глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что научно-энергетический модуль, который планировалось отправить на МКС, доработают для использования в новой российской орбитальной станции.

Рогозин также сообщил, что "Роскосмос" готов приступить к созданию российской пилотируемой станции, ждет соответствующих поручений президента и правительства.

По его словам, госкорпорация планирует вывести новую станцию на орбиту к 2030 году. "Если в 2030 году в соответствии с нашими планами мы сможем вывести ее на орбиту, это будет колоссальный прорыв", - сказал Рогозин.

Планы создания российской орбитальной станции

Ранее стало известно, что Россия планирует строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, что связано с ухудшением технического состояния российского сегмента МКС.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, сообщил 19 апреля вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".

РФ имеет планы по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд, сообщил "Интерфаксу" накануне информированный источник. По его словам, пока есть только предварительные подсчеты и первые сроки финансирования - до 2030 года.

РКК Энергия Владимир Соловьев Дмитрий Рогозин Роскосмос МКС

Новости по теме

Новости

Большинство кибератак на РФ в 2020 году производилось из США, Китая, Германии и Нидерландов

Путин предложил выплатить для школьников и будущих первоклассников по 10 тыс. руб.

Послание президента

Детям 8-16 лет из неполных семей будут выплачивать 5,6 тыс. руб. в месяц с 1 июля

Детям 8-16 лет из неполных семей будут выплачивать 5,6 тыс. руб. в месяц с 1 июля
Послание президента

Путин предложил возмещать 50% стоимости путевок в летние лагеря в 2021 году

Послание президента

Путин предложил до конца года продлить программу туристического кэшбэка

Послание президента

Путин призвал добиться к 2030 году средней продолжительности жизни в 78 лет

Путин призвал добиться к 2030 году средней продолжительности жизни в 78 лет

В России выявили еще 8 271 случай COVID-19 за сутки

В России выявили еще 8 271 случай COVID-19 за сутки

Защита сообщила о задержании пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш

Суд отменил приостановку строительства второй очереди "Восточного"

Суд отменил приостановку строительства второй очереди "Восточного"

Адвокат Любови Соболь сообщил, что она задержана

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');