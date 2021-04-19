Мутко заявил, что семейная ипотека на частные дома не увеличит бюджетные траты

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Распространение программы "Семейная ипотека" на строительство частных домов не потребует дополнительных средств от государства, заявил в понедельник гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Новая мера не потребует дополнительных средств. Госсубсидирование будет осуществляться за счет бюджета, который уже предусмотрен на "Семейную ипотеку". Со своей стороны, ДОМ.РФ как оператор почти всех ипотечных госпрограмм, гарантирует государству оперативность и прозрачность отчетности", - сказал Мутко журналистам.

Он отметил, что расширение программы позволит дополнительно выдать более 20 тыс. кредитов на строительство частных домов по ставке не более 6% и с первоначальным взносом от 15%.

По словам Мутко, программа льготной семейной ипотеки уже показала свою востребованность при покупке жилья в новостройках – в новые квартиры с 2018 года переехали 135 тыс. семей.

Ранее в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство распространит льготную ипотеку для семей с детьми на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В пресс-службе кабмина уточнили, что условия программы "Семейная ипотека" будут распространены на приобретение земли.

По расчетам правительства, на этих условиях банки выдадут кредитов на сумму около 79 млрд рублей, а площадь построенного на эти деньги жилья может составить 2,8 млн кв.м.

В конце марта 2021 года Минфин внес в правительство законопроект о расширении семейной ипотеки на строительство частных домов.