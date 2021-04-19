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Суд по иску о признании ФБК экстремистской организацией начнется 26 апреля

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Московский городской суд 26 апреля проведет беседу по иску столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) экстремистской организацией.

"Досудебная подготовка назначена на 26 апреля в 10:30", - сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Как сообщалось, 16 апреля столичные прокуроры обратились в суд с просьбой признать экстремистскими ФБК и штабы оппозиционера Алексея Навального.

Претензии прокуратуры

"По результатам проверки прокуратурой города Москвы в Московский городской суд направлено административное исковое заявление о признании экстремистскими организаций "ФБК", "ФЗПГ (Фонд защиты прав граждан - ИФ)", "Штабы Навального" в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Москвы.

Там заявили, что "под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации". "Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", - сказали в прокуратуре.

При этом, заявили там, этими организациями "осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории РФ, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной".

История фонда

Некоммерческий Фонд борьбы с коррупцией был зарегистрирован Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями, объединяет проекты "РосПил", "РосЯма", "РосВыборы" и другие. Фонд финансируется за счет пожертвований. В 2018 году ФБК получил от подписчиков 58 млн рублей.

Минюст включил ФБК в реестр НКО-иноагентов в октябре 2019 года после того, как в ходе проверки управление Минюста по Москве выявило несколько денежных переводов, поступивших в ФБК из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. В ФБК отрицают факт иностранного финансирования.

Летом 2020 года Навальный объявил о ликвидации фонда как юридического лица и о переносе его на другое юридическое наименование. Новое формальное наименование - некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан" (ФЗПГ). Между тем, 25 декабря 2020 года Минюст сообщил, что внес "ФЗПГ" в реестр НКО-иноагентов.

Штабы Навального существуют в большинстве регионов РФ.

ФБК

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