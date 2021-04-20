Суд о признании ФБК экстремистской организацией будет закрытым из-за грифа "секретно"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в закрытом от слушателей режиме рассмотрит иск столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) экстремистской организацией.

"Поступившие в суд материалы содержат гриф "секретно", рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме, согласно требованиям КАС (Кодекса административного судопроизводства) РФ", - сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Как сообщалось, 26 апреля Мосгорсуд начнет рассматривать иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими ФБК и штабов оппозиционера Алексея Навального.

В прокуратуре считают, что "под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", а их фактической целью "является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Прокурору также утверждают, что этими организациями "осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории РФ, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной".

Некоммерческий Фонд борьбы с коррупцией был зарегистрирован оппозиционером Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация занималась антикоррупционными расследованиями. Фонд, как утверждает его руководство, финансируется за счет пожертвований, в 2018 году ФБК получил таким образом 58 млн рублей.

Минюст включил ФБК в реестр НКО-иноагентов осенью 2019 года после того, как управление Минюста по Москве выявило несколько денежных траншей, поступивших в ФБК из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. В ФБК отрицают факт иностранного финансирования.

Летом 2020 года Навальный объявил о ликвидации фонда как юридического лица, и переносе его на другое юридическое наименование. Новое формальное наименование - некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан" (ФЗПГ). Штабы Навального существуют в большинстве регионов РФ.

Между тем, 25 декабря 2020 года пресс-служба Минюста сообщила, что внесла "ФЗПГ" в реестр НКО-иноагентов.