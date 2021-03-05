Сбербанк консолидирует "Центр речевых технологий" Газпромбанка

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Структура Сбербанка "Цифровые активы" увеличила долю в "Центре речевых технологий" (ЦРТ) с 51% до 75,29%, выкупив у "Диджитал горизонт венчурс" 24,29%, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

"Медиа Гарант" (подконтрольна Газпромбанку) владеет 24,70% ЦРТ, у "Диджитал горизонт венчурс" осталось 0,010%. Сбербанк в ближайшее время планирует консолидировать все 100% ЦРТ.

"Сбер выкупает у Газпромбанка и инвестиционной компании Digital Horizon 49% долей группы компаний ЦРТ и тем самым консолидирует до 100% доли группы. Нынешняя сделка является частью договоренностей, достигнутых со Сбером два года назад, и она предусматривает выход Газпромбанка из капитала группы компаний ЦРТ", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.

Закрыть сделку планируется в первом квартале 2021 года.

Газпромбанк в апреле 2019 года подписал соглашение о вхождении Сбербанка и венчурной компании Digital Horizon (одним из ее основателей является бывший зампред правления ГПБ Олег Ваксман) в капитал "Центра речевых технологий". Предполагалось, что Сбербанк купит у ГПБ 51% ЦРТ, Газпромбанк остается стратегическим акционером компании.

Летом 2019 года "Цифровые активы" получили 51% "Центра речевых технологий", "Диджитал горизонт венчурс" - 10,30% центра.

ЦРТ, созданный в 1990 году, занимается разработкой голосовых и лицевых биометрических систем, а также решений в области профессиональной обработки данных, машинного обучения. Продукция компании поставляется более чем в 75 стран мира. В России технологии ЦРТ используются такими организациями, как Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, "Вымпелком", "Ростелеком", РЖД.

Группа ГПБ вошла в капитал ЦРТ в сентябре 2011 года, выкупив долю инвестиционного фонда "Квадрига Капитал Россия", а также частично доли основателей компании.