Самый богатый вице-губернатор Петербурга за год обеднел в 14 раз

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Самым состоятельным вице-губернатором Петербурга по итогам 2020 года стал курирующий транспорт Максим Соколов с доходом в 17,8 млн рублей. Декларации чиновников Смольного опубликованы на сайте администрации.

За год доход Соколова, который в декабре 2019 года перешел в Смольный из руководства "Группы ЛСР", а еще раньше возглавлял министерство транспорта, упал почти в 14 раз: по итогам 2019 года он декларировал около 248 млн рублей.

Одна из его квартир в 336 квадратных метров в течение года перешла в владение супруги. В собственности самого Соколова появилась квартира площадью 32 квадратных метра. Он продолжает владеть долями в еще двух квартирах, долей земельного участка, двумя нежилыми помещениями и долями еще в двух.

Жена вице-губернатора за год заработала 39,2 млн рублей, что на 16,5 млн меньше, чем годом ранее.

Несовершеннолетний ребенок Соколова пользуется койко-местом в Швейцарии, говорится в декларации.

Вице-губернатор, глава администрации губернатора Петербурга Валерий Пикалев за год увеличил свой доход почти вдвое, заработав 5,33 млн рублей. При этом он лишился квартиры площадью 88,4 квадратных метра метра и доли в нежилом помещении.

В собственности Пикалева значатся земельный участок площадью почти в 1700 квадратных метров, жилой дом в 200 квадратных метров, квартира в 111 квадратных метров и машиноместо. У него есть три мотоцикла, катер, три прицепа, снегоболотоход и Mercedes-Benz GLS 350 d 4MATIC.

Ответственный за ЖКХ вице-губернатор Николай Бондаренко увеличил свои доходы с 4,7 млн до 6,6 млн рублей за год. Доход вице-губернатора по науке Владимира Княгинина, напротив, за год упал почти вдвое - с 9 млн до 5,1 млн рублей.

Ответственный за здравоохранение вице-губернатор Олег Эргашев за год пандемии заработал 4,48 млн рублей. У него есть два участка земли общей площадью 50 800 квадратных метров, два жилых дома, квартира, гараж и доля во второй квартире.

Вице-губернатор по внутренней политике Александр Бельский задекларировал 3 млн рублей дохода и никакой недвижимости или транспорта. У его жены во владении два земельных участка общей площадью 4200 квадратных метров, доля третьего участка, жилой дом, квартира и строение площадью 232 квадратных метра. Она также водит два автомобиля: Jaguar XF и Mercedes-Benz GL 350 CDI.