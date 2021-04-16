Пять российских сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Пять российских сенаторов указали в своих декларациях об имуществах и доходах за 2020 год зарубежную недвижимость, находящуюся у них в собственности. Их декларации опубликованы на сайте Совета Федерации.

Председатель комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас указаал, что у него есть дачный участок площадью 543 квадратных метра и дом в 432 квадратных метра в Швейцарии.

У Сергея Лукина есть половина квартиры в Черногории (30 квадратных метров), у Виктора Смирнова - сезонные апартаменты в Болгарии (45 квадратных метров).

Любовь Глебова совместно с мужем владеет жилым домом в Германии площадью 541 квадратный метр и земельным участком такого же размера.

В пользовании сенатора Дмитрия Савельева, его супруги и трех несовершеннолетних детей есть жилой дом в Великобритании площадью 489 квадратных метров.