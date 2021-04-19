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Патрушев и Салливан обсудили по телефону подготовку встречи на высшем уровне

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан обсудили подготовку встречи на высшем уровне и ряд международных проблем в сфере безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили ход подготовки к встрече на высшем уровне, а также возможные направления в развитии российско-американского сотрудничества", - заявили в пресс-службе.

В аппарате Совбеза РФ отметили, что стороны также обменялись мнениями по ряду проблем международной повестки дня.

"Подчеркнута важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, необходимость взаимодействия России и США по ядерной проблеме Корейского полуострова, по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Затронуты проблемы, связанные с участием двух государств в Договоре по открытому небу", - сказали в пресс-службе.

"Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций", - отмечается в сообщении.

"Несмотря на неконструктивные шаги американской стороны, ведущие к дальнейшей деградации двусторонних отношений, подтверждена готовность к продолжению диалога в интересах нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном и обеспечения международной безопасности", - сообщили также в пресс-службе.

Согласно сообщению, телефонный разговор Патрушева и Салливана состоялся в понедельник, 19 апреля, по инициативе американской стороны.

Совбез РФ США Николай Патрушев Джейкоб Салливан

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