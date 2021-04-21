Представители США и РФ обсудили ответ Москвы на новые санкции Вашингтона

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Представители США и России в среду обсуждали ответные меры Москвы на недавно введенные против РФ новые ограничительные меры Вашингтона, и эти дискуссии, вероятно, продолжатся в ближайшие дни, заявил представитель госдепа Нед Прайс.

"Я не буду подтверждать какие-либо конкретные детали. Вот что я отмечу: сегодня представители посольства США в Москве встречались с российскими официальными лицами для обсуждения различных вопросов двусторонних отношений, включая российский ответ на наши меры, объявленные на прошлой неделе 15 апреля", - сказал он.

Прайс ожидает, что эти дискуссии с российской стороной в ближайшие дни продолжатся, но он отметил, что не хотел бы "забегать вперед с тем, куда мы можем двигаться". Представитель госдепа добавил, что США проанализируют шаги российских властей, указав, что, по мнению Вашингтона, лучший способ развития отношений заключается во "вдумчивом диалоге и дипломатическом взаимодействии".

Также Прайс сообщил, что представители РФ предоставили США список высылаемых дипломатов.

По его словам, посол США в РФ Джон Салливан все еще находится в Москве, и что его планы отправиться в Вашингтон для консультаций остаются без изменений.

Говоря о сферах сотрудничества США и РФ, Прайс назвал проблему изменения климата. По его словам, эта область интересов остается общей "при любых отношениях, даже если они являются соперничающими или конфронтационными".

Ранее стало известно, что заместитель посла США в Москве Барт Горман посетил МИД РФ, куда был вызван ранее в среду. Затем в МИД РФ заявили, что Горману была вручена нота об объявлении persona non grata 10 сотрудников американского посольства в Москве. На Смоленской площади назвали данную меру "зеркальным" ответом "на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных "persona non grata".

На прошлой неделе США обнародовали новый пакет санкций в отношении России. Он включает высылку десяти российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.