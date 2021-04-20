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Доля продаж авиабилетов из РФ за границу на майские праздники упала до 5%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Доля продаж авиабилетов за границу на майские праздники снизилась с 20-25% в 2019 году до 5-6% в 2021 году, так что 95% проданных билетов сейчас приходятся сейчас на российские направления, сообщили на пресс-конференции в среду представители сервисов поиска билетов.

"Если посмотреть на 2019 год, на майские праздники доля РФ была 75%. Остальные летели за границу. Сейчас 95% купленных билетов - это России, при этом хорошая новость заключается в том, что средний чек за это время приспустился - на 10% дешевле в среднем стало покупать авиабилеты", - сказал PR-директор Aviasales Янис Дзенис на пресс-конференции во вторник.

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По его словам, чаще всего россияне покупают билеты на Черноморское побережье, на них приходится почти 20% броней. Также растет спрос на билеты в Калининград (3%), Казань (1,1%), Алтай и на Байкал (оба направления - менее 1%).

В топе бронирований среди зарубежных направлений у Aviasales - Черногория, Марокко, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Кипр, Грузия, Армения и Хорватия.

Руководитель пресс-службы сервиса "Туту.ру" Наталья Анисимова, в свою очередь, сообщила, что в 2019 году доля продаж авиабилетов за границу составляла от 10 до 20%. В 2021 году она сократилась до 5-6%. Средняя цена на авиабилеты по России снизилась на 7% и составляет в среднем 7,5 тыс. рублей в одну сторону.

Чаще всего, по данным Туту.ру, в России на майские праздники выбирают Симферополь, Сочи и Калининград. Стоимость билетов на этих направлениях стабильна.

Среди зарубежных направлений, по словам Анисимовой, в условиях закрытия Турции в первую очередь востребованы страны СНГ, но сложно понять, когда это турпоездка, а когда деловая поездка или частный визит. Среди стран дальнего зарубежья популярны Египет и Сербия.

Россия

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