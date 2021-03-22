Болгария вышлет двух российских дипломатов

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Послу России в Болгарии Элеоноре Митрофановой передана нота с требованием отзыва двух российских дипломатов в связи со шпионским скандалом, сообщает в понедельник болгарское телевидение.

По его данным, речь идет о сотрудниках российской внешней разведки Александре Зинкине и Максиме Рыбкине, которые получали документы с грифом "НАТО - секретно". Телевидение отмечает, что существуют оперативные данные о частых встречах их супруг Елены Зинкиной и Евгении Сафроновой с супругой Ивана Илиева, проходящего по делу как "резидент".

В рамках расследования выяснилось, что двое граждан России вели в Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями, утверждает телеканал.

Между тем российская сторона считает необоснованным решение о высылке из Болгарии двух российских дипломатов и оставляет за собой право на ответные меры, заявили в понедельник в посольстве РФ в Софии.

"22 марта сего года МИД РБ объявило двух дипломатов посольства Российской Федерации в Софии "персона нон грата". С сожалением вынуждены констатировать, что этот очередной безосновательный демарш болгарских властей не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога", - говорится в сообщении российской дипмиссии в фейсбуке.

19 марта прокуратура Болгарии сообщила, что несколько сотрудников военной разведки страны, задержанных в рамках спецоперации днем ранее в Софии, арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России.