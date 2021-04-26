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МИД РФ ждет от Чехии, Болгарии и Украины разъяснений насчет противопехотных мин во Врбетице

МИД РФ ждет от Чехии, Болгарии и Украины разъяснений насчет противопехотных мин во Врбетице
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В МИД РФ в связи с сообщениями о противопехотных минах на складах во Врбетице (Чехия) заявили, что эти сведения ставят под сомнение добросовестное выполнение Чехией обязательств в рамках Конвенции о запрещении противопехотных мин (КЗПМ).

"Аналогичные вопросы возникают также к Болгарии, гражданин которой, судя по данным The New York Times, являлся владельцем хранившихся на складе вооружений, а также к Украине как потенциальному получателю указанных средств", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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"Ожидаем от Чехии, Болгарии и Украины необходимых разъяснений относительно сообщений о хранении на складах в Врбетице противопехотных мин в обход КЗПМ", - заявила Захарова.

Она отметила, что широко растиражированная международными СМИ информация немецкого издания Die Welt от 17 апреля о том, что на складах в чешском Врбетице находились "сотни противопехотных мин", привлекает "пристальное внимание" Москвы.

"Напомним, что в соответствии со Статьёй 1 КЗПМ государства-участники среди прочего обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах (...) не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно, противопехотные мины", а также "не помогать, не поощрять и не побуждать никоим образом кого бы то ни было к осуществлению" такой деятельности", - говорится в комментарии Захаровой.

Обострение отношений Праги и Москвы

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По властей этой страны, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. По версии чешской стороны, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году, при котором погибли два человека.

Затем также стало известно, что власти Чехии объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы" на фоне этого политического скандала.

За этими действиями Праги последовали ответные шаги Москвы, что в совокупности привело к значительному взаимному сокращению численности посольств обеих стран.

Хроника 15 – 26 апреля 2021 годаДипломатическое противостояние
МИД РФ Украина Болгария Чехия

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