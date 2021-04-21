Уголовное дело возбуждено в Бердске после нападения собаки на ребенка

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на 5-летнего мальчика в городе Бердск под Новосибирском, сообщает СУ СКР по региону.

Происшедшее квалифицировано по ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

"По версии следствия, днем 18 апреля в Бердске у одного из домов по улице Котовского на 5-летнего ребенка напала собака, принадлежащая местному жителю, который оставил животное без присмотра во дворе своего дома", - говорится в сообщении.

Мальчик с множественными ранами лица был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии Новосибирской областной клинической больницы.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, пострадавший ребенок находится в больнице. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям хозяина собаки.