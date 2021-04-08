Свора собак насмерть загрызла мужчину под Астраханью

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о халатности должностных лиц администрации Камызякского района возбуждено после нападения бродячих собак на человека. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону в четверг.

5 апреля возле дома по улице Дружбы в городе Камызяк нашли тело мужчины с множественными ранами в виде царапин и проникающих ранений на туловище и голове. Как отмечается, это "не исключает их происхождение от укусов животных (собак)". Согласно заключению эксперта, смерть наступила от массивной кровопотери.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность).

Отмечается, что в адрес районной администрации поступали представления и данные правоохранительных и контролирующих органов, а также обращения граждан. Все требовали решить проблему с безнадзорными собаками в городе и их нападениями на горожан.

По данным управления, с 2019 года по настоящее время в районе зарегистрировано 144 случая нападения бездомных собак на людей, в том числе 39 – на детей.

В январе свора собак напала на детей в городе Знаменск. В ноябре 2020 года следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц администрации Астрахани после массовых жалоб на нападения агрессивных животных на улицах города.

По данным регионального СУ СКР, из-за халатного отношения чиновников в 2020 году зарегистрировано более 2 тыс. случаев нападения собак, из которых около 600 пришлось на детей.